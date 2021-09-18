Почти семь тысяч фейков о выборах выявили в первый день голосования

В первый день выборов в России были выявлены почти семь тысяч разных фейковых сообщений о голосовании. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по наблюдению за дистанционным электронным голосованием при Общественной палате РФ Александр Малькевич.

По его словам, большое количество фейков сделаны по принципу «тяп-ляп», для того, чтобы создать как можно большее их количество, сообщило РИА «Новости».

«Скажу еще раз, люди научились уже отличать в значительной степени зерна от плевел», — отметил он.

В Московской области проверяют сообщения о нарушениях и опровергают фейки о происходящем на избирательных участках антифейковые отряды «Молодой гвардии».

В них входят комментаторы, наблюдатели, мобильные бригады и интернет-аналитик. Они отслеживают, какие жалобы поступают на карте нарушений. После этого мобильная бригада выезжает на избирательный участок, там проверяется, действительно ли есть такое нарушение. Затем молодые люди либо помогают разбираться в случившемся, либо выпускают опровержение, что такого не было.

Голосование выборах проходит с 17 по 19 сентября. Онлайн можно проголосовать в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.