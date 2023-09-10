Выборы 10 сентября 2023, 21:33 Почти половину бюллетеней на выборах депутатов нарсовета обработали в избиркоме ДНР Глава избиркома ДНР Высоцкий: «Единая Россия» предварительно лидирует на выборах

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В Донецкой Народной Республике на выборах в Народный совет региона и Городской совет Донецка лидирует «Единая Россия». Об этом заявил на пресс-конференции председатель избирательной комиссии региона Владимир Высоцкий.

К восьми часам вечера на выборах депутатов Народного совета ДНР избирком уже обработал 47,72% голосов избирателей. Лидирует «Единая Россия», которая по предварительным результатам набрала 78,36%. Далее следует ЛДПР — 6,74%. Третью строчку занимает КПРФ — 6,12%. На четвертом месте «Новые люди» — 4,48%, замыкает пятерку «Справедливая Россия», получившая 3,48%.

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На выборах депутатов Донецкого городского совета обработано уже 25% протоколов. Большинство мест предварительно занимает «Единая Россия», на долю которой пришлось 75,71% от обработанных бюллетеней. За ней идет ЛДПР (7,38%), затем — КПРФ (5,58%), «Новые люди» (5,22%) и на пятой позиции находится «Справедливая России — Патриоты — За правду» (4,83%).

«Выборы проходили и проходят в сложных условиях. Буквально час назад центр Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу. Та сторона не оставляет попыток сорвать эти выборы, сорвать подсчет голосов, но наши люди сильны, мы идем вперед и мы доведем до конца этот процесс», — заключил Высоцкий.

Ранее в Херсонской области рассказали о завершении трехдневного процесса голосования. Там итоговая явка составила чуть более 65%.