Выборы 10 сентября 2023, 15:39 Почти 87% заявившихся на ДЭГ жителей Подмосковья проголосовали Более 387 тысяч жителей Московской области проголосовали в формате ДЭГ Unsplash

Читать 360tv в

В дистанционном электронном голосовании приняли участие уже более 387 тысячи жителей Подмосковья. Это составило 86,93% от числа тех, кто планировал проголосовать онлайн.

Всего на выборы в формате ДЭГ зарегистрировался 445 261 житель региона. По данным на 15:26, выдано 387 086 бюллетеней.

Реклама

Очная явка на выборах в Подмосковье к полудню 10 сентября составила 46,54%. Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин заявил, что свои голоса отдали 2 610 368 избирателей.

Ранее в Московской области участие в выборах приняли продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко. Семья приехала на избирательный участок в Назарьево. Как отметила Рудковская, они и ее супруг знали о дистанционном электронном голосовании, но решили сделать свой выбор в традиционном формате.

Авторы: