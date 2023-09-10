Выборы 10 сентября 2023, 09:21 Почти 82% заявившихся на ДЭГ жителей Подмосковья уже проголосовали Более 363 тысяч жителей Подмосковья проголосовали в формате ДЭГ Unsplash

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В дистанционном электронном голосовании приняли участие уже 363 758 жителей Московской области. Это 81,7% от тех, кто планировал проголосовать в формате ДЭГ.

Всего на ДЭГ зарегистрировался 445 261 житель региона.

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К моменту закрытия избирательных участков в субботу, 9 сентября, явка на выборы в Подмосковье превысила 43%. На избирательные участки пришел 2 420 501 человек. А в формате дистанционного электронного голосования на тот момент успели проголосовать 358 683 жителя.

Дистанционное голосование в режиме онлайн доступно в 25 регионах России. В 18 из них его запустили впервые.