Выборы 02 февраля 2024, 15:07 Почти 750 тысяч заявлений россияне подали на ДЭГ на выборах президента Памфилова: 740 тысяч россиян подали заявления на ДЭГ на президентских выборах РИА «Новости»

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Россияне подали 740 тысяч заявок на использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Ее процитировало РИА «Новости».

«Подано уже 740 тысяч заявлений для того, чтобы можно было проголосовать в тех регионах, где будет дистанционное электронное голосование проходить», — сказала она на заседании Центризбиркома.

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Еще порядка 160 тысяч заявлений россияне подали на использование процедуры «мобильного избирателя». Она подходит тем, кто во время голосования будет находиться не по месту проживания, а в другом регионе России.

Прием заявлений продолжится до 11 марта, уточнили в ЦИК.

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