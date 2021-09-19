Почти 300 мобильных пунктов для голосования организовали в Подмосковье
В Московской области организовали работу 297 мобильных пунктов для голосования на выборах в Госдуму и Мособлдуму. Они открылись в населенных пунктах, где нет помещений для голосования или затруднено транспортное сообщение.
Жители удаленных территорий Подмосковья могут проголосовать в выездных пунктах. Время их работы отличается от графика основных участков. В деревнях оно согласовало со старостами, в новых микрорайонах — со старшими по домам.
Мобильные пункты в Подмосковье оснащены отдельной кабиной для голосования и опечатанной урной. В таких выездных пунктах также работают наблюдатели.
Воспользоваться своим правом голоса в Подмосковье могут более 5,9 миллиона жителей. Для голосования организовано порядка четырех тысяч избирательных участков.
Сегодня последний день голосования. По состоянию на 10:00 воскресенья явка в Подмосковье составила 29,71% от общего числа избирателей. Свой голос отдали 1 753 935 человек.
Помимо выборов депутатов в Госдуму и Мособлдуму, в Подмосковье также проводятся выборы в органы местного самоуправления в городских округах Дубна, Егорьевск, Лобня, Лотошино, Протвино, Химки и Луховицы.