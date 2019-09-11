  • Победу Беглова утвердили в петербургском избиркоме

    11 сентября 2019, 09:53

    Алексей Сахаров

    Избирательная комиссия Санкт-Петербурга в среду, 11 сентября, утвердила итоги выборов губернатора. Победу одержал Александр Беглов с 64,43% голосов избирателей. Об этом сообщил «Интерфакс».
    Победу Беглова утвердили в петербургском избиркоме

    Об обработке итоговых протоколов доложил председатель комиссии Виктор Миненко. По словам главы избиркома, комиссия обработала все протоколы, поступившие из 30 территориальных избирательных комиссий. Члены Горизбиркома с правом решающего голоса подписали сводную таблицу, добавил Миненко.

    Согласно итоговым подсчетам, за врио губернатора Беглова проголосовали 734 903 человека. Это 64,43% пришедших на участки избирателей.

    Между тем кандидат «Справедливой России» Надежда Тихонова набрала 192 114 голосов. Выдвинутый «Гражданской платформой» Михаил Амосов получил 182 797 голосов.

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    Явка на выборах губернатора составила 30,07%. В числовом выражении это 1 147 045 человек.

    Результаты выборов признали действительными 13 из 14 членов комиссии. Представитель «Яблока» Ольга Покровская заявила особое мнение, указав на жалобы на нарушения в ходе избирательного процесса.