Победу Беглова утвердили в петербургском избиркоме

Об обработке итоговых протоколов доложил председатель комиссии Виктор Миненко. По словам главы избиркома, комиссия обработала все протоколы, поступившие из 30 территориальных избирательных комиссий. Члены Горизбиркома с правом решающего голоса подписали сводную таблицу, добавил Миненко.

Согласно итоговым подсчетам, за врио губернатора Беглова проголосовали 734 903 человека. Это 64,43% пришедших на участки избирателей.

Между тем кандидат «Справедливой России» Надежда Тихонова набрала 192 114 голосов. Выдвинутый «Гражданской платформой» Михаил Амосов получил 182 797 голосов.

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Явка на выборах губернатора составила 30,07%. В числовом выражении это 1 147 045 человек.

Результаты выборов признали действительными 13 из 14 членов комиссии. Представитель «Яблока» Ольга Покровская заявила особое мнение, указав на жалобы на нарушения в ходе избирательного процесса.