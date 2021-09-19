Названы округа Подмосковья, которые стали лидерами по явке на выборах

Тройка округов-лидеров осталась неизменна: самую высокую явку показали жители Орехово-Зуевского, Коломенского и Балашихинского городских округов. Об этом рассказал глава Мособлизбиркома Илья Березкин во время брифинга.

«По-прежнему тройка [лидеров по явке] осталась неизменна. Это Орехово-Зуевский округ, Коломенский округ, Балашихинский округ и очень близки другие округа. Аутсайдеров, если так можно сказать, в этом виде спорта по явке, скорее всего, не будет. Почти все муниципалитеты идут достаточно ровно, с разницей в несколько процентов», — отметил он.

Березкин добавил, что, по последним данным, явка в Московской области составила 41,7%. Однако окончательных итогов пока нет — голосование в регионе завершилось в 20:00. При этом по сравнению с данными на 15:00 количество проголосовавших в Подмосковье выросло на 4%.

«В общей сложности проголосовало 2470 тысяч. Наблюдателей у нас добавилось — уже 23 692 наблюдателя на наших участках, и думаю, что цифра будет расти», — подчеркнул Березкин.

Он добавил, что за 17 и 18 сентября поступило 327 письменных обращений — все они носят общий характер. Речь идет об отсутствии в списках ряда сведений, порядке размещения агитаций, разъяснении действующего законодательства.

«За два предыдущих дня было 13 жалоб, одно нарушение порядка составления списков, <…> одна жалоба была на принуждение к голосованию, одна на решение Мособлизбиркома об организации голосования на удаленных территориях и 10 было жалоб на действия членов УИК по порядку проведения голосования», — уточнил он.

При этом, по данным на 19 сентября, горячая линия обработала 467 обращений по вопросам уточнения адресов УИК, порядка выдачи бюллетеней, голосования вне помещений и голосования по месту нахождения и также по голосованию лиц, не имеющих регистрации.