Выборы 22 декабря 2023, 14:18 Пленум КПРФ поддержал кандидатуру Харитонова для участия в выборах президента РИА «Новости»

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Пленум Коммунистической партии поддержал выдвижение кандидатуры Николая Харитонова для участия в выборах президента России в 2024 году. Об этом РИА «Новости» сообщила депутат Ирина Филатова.

По ее словам, окончательное тайное голосование состоится в субботу.

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«Кадровая комиссия поддержала кандидатуру Николая Харитонова для участия в выборах на должность президента России как мужественного советского человека, народного кандидата, депутата Госдумы всех созывов», — отметила парламентарий.

Депутат Сергей Обухов в Telegram-канале отмечал, что ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил пленуму поддержать кандидатуру Харитонова для участия в выборах президента страны в 2024 году.

Политолог Евгений Минченко в эфире «360» отмечал, что самой солидной и логичной кандидатурой от КПРФ мог стать сам Зюганов.

Президентские выборы в России пройдут 15–17 марта 2024 года.