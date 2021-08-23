Певец Майданов принял участие во встрече Путина с «Единой Россией»

Певец, член Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Майданов принял участие во встрече президента РФ Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия». Артист рассказал, что основной темой стала подготовка к предстоящему съезду партии.

Встреча проходила в воскресенье в Музее Победы на Поклонной горе. Глава государства поздравил всех с Днем флага России. Путин подчеркнул, что госсимволы подтверждают суверенитет страны, ее самостоятельность и продолжение богатых традиций.

На встрече присутствовал и Майданов. Он рассказал, что на ней обсуждали много важных вопросов, которые касаются программы партии.

«Данная программа — это важный, основополагающий документ, который должен реагировать на то, что происходит в стране, в мире. Событий много, жизнь развивается достаточно быстро, ставит перед нами новые задачи, перед страной, перед людьми. Ставит нас перед новыми вызовами, на которые мы должны ответить», — сказал артист.

На встрече обсуждали итоги работы по тем задачам, которые были обозначены на съезде «Единой России» в июне. Это целый ряд важных мероприятий в социальной сфере, экономике и поддержке семей.

«Проговорили то, где мы находимся на данный момент времени, и что может являться наиболее актуальным, в каких направлениях необходимо принять соответствующие решения для достижения результата», — сообщил Майданов.

В мероприятии также приняли участие глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.

Путин на встрече заявил, что «Единая Россия» должна исполнять свои обещания.