Выборы 08 декабря 2023, 18:03 Песков заявил, что Россия в период выборов станет объектом нападок извне Песков: электоральная кампания в России станет объектом внешних нападок РИА «Новости»

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Антироссийская кампания западных стран идет каждый день, но в период президентских выборов она усилится. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос о назначении голосования в России на 17 марта 2024 года, сообщили «Известия».

Журналист поинтересовался, чувствует ли руководство России давление извне, в особенности после того, как стала известна дата выборов. По словам Пескова, антироссийская кампания не прекращается.

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«Электоральная кампания тоже станет объектом нападок. Это 100%, мы отдаем себе в этом отчет, мы это понимаем», — добавил он.

При этом избирательная система в России работает слаженно, страна уже научилась защищаться от таких нападок, подытожил он.

Члены Совета Федерации утвердили дату голосования на президентских выборах — 17 марта 2024 года. Оно пройдет в трехдневном формате.

В пятницу, 8 декабря, стало известно о планах Путина участвовать в выборах. К Прямой линии поступило множество писем, в которых россияне выразили слова поддержки главе государства.