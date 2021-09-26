Песков рассказал, как Путин оценивает прошедшие выборы

Президент РФ Владимир Путин считает, что прошедшие выборы в Госдуму были очень конкурентными, прозрачными и честными. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он относится к выборам, как к действительно очень конкурентным, прозрачным, честным и справедливым», — рассказал представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что по итогам выборов некоторые партии показали неожиданный успех. Он также отметил, что теперь в Госдуме появится и пятая партия. Лидерство же «Единой России» на выборах Песков назвал «прогнозируемым элементом».

«Выборы разносторонние, но главное, они конкурентные, честные», — подчеркнул он.

Путин накануне в ходе встречи с руководителями партий, прошедших в Госдуму, заявил, что выборы прошли открыто и в соответствии с законом. Президент также отметил, что явка в этот была высокой. Глава государство поблагодарил россиян, которые приняли участие в голосовании. Он подчеркнул, что именно жители страны определили состав новой Госдумы.

Ранее «360» показал в одной картинке, как распределились места в Госдуме VIII созыва.