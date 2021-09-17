Песков: Путин проголосует на выборах в Госдуму онлайн

Президент России Владимир Путин на выборах в Госдуму проголосует в онлайн-формате. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Дата пока не определена, о ней в Кремле пообещали сообщить дополнительно.

«Президент будет голосовать на электронном голосовании», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Точную дату он не назвал, уточнив, что, когда президент примет решение, журналистов об этом сразу проинформируют.

С 14 сентября Путин находится на самоизоляции и работает удаленно из-за того, что в его окружении сразу несколько человек заболели коронавирусом. Песков ранее заявил, что это не повлияет на участие главы государства в выборах, но, вероятнее всего, он будет голосовать электронным способом.

Голосование на выборах разного уровня в этом году проходят в России с 17 по 19 сентября. Жителям всей страны предстоит проголосовать за депутатов Госдумы VIII созыва. Она избирается на пять лет.

В девяти регионах пройдут выборы высших должностных лиц, в 39 субъектах — выборы депутатов законодательных органов власти.

В Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии глав регионов будут избирать депутаты законодательного собрания по представлению президента. По итогам голосования на выборах различного уровня будут распределены более 31 тысячи мандатов.