09 сентября 2023, 12:50
Песков отметил высокую активность граждан на выборах в новых регионах России
Песков обратил внимание на активность граждан на выборах в новых регионах РФ
Жители новых российских регионов показали высокую активность при голосовании на выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.
Он добавил, что организаторы выборов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях проявили героизм. По словам пресс-секретаря Кремля, они действовали «весьма и весьма эффективно».
Реклама
«Сейчас можно констатировать высокую активность наших граждан в этих регионах. В остальном давайте дождемся завершения голосования перед тем, как давать оценки», — отметил Песков.
Ранее пресс-секретарь Кремля заявил, что президент России Владимир Путин отдаст свой голос на выборах мэра Москвы с помощью электронной системы голосования.
Кремль
ДНР
Дмитрий Песков
ЛНР
Единый день голосования
Выборы
ДЭГ-2023
Реклама
Реклама