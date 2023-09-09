Выборы 09 сентября 2023, 12:50 Песков отметил высокую активность граждан на выборах в новых регионах России Песков обратил внимание на активность граждан на выборах в новых регионах РФ РИА «Новости»

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Жители новых российских регионов показали высокую активность при голосовании на выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

Он добавил, что организаторы выборов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях проявили героизм. По словам пресс-секретаря Кремля, они действовали «весьма и весьма эффективно».

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«Сейчас можно констатировать высокую активность наших граждан в этих регионах. В остальном давайте дождемся завершения голосования перед тем, как давать оценки», — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь Кремля заявил, что президент России Владимир Путин отдаст свой голос на выборах мэра Москвы с помощью электронной системы голосования.