Выборы 30 января 2024, 13:12 Песков не стал отвечать на вопрос о предвыборной кампании Путина Песков адресовал в избирательный штаб все вопросы об участии Путина в выборах РИА «Новости»

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В Кремле не стали отвечать на вопрос о содержании предвыборной кампании Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков переадресовал все связанные с этим вопросы в его избирательный штаб. Об этом он сказал в ходе традиционного брифинга для журналистов.

Песков пояснил, что работа на президентском посту является для Путина приоритетом. На мероприятия, связанные с выборами, остается не так много времени.

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«Дело в том, что график президента, конечно, чрезвычайно важен, и это основной приоритет. Поэтому в этом графике не так много времени остается на предвыборные мероприятия», — добавил представитель Кремля.

У Путина ежедневно запланированы встречи, поездки, посещение крупных мероприятий, подытожил Песков.

Накануне пресс-секретарь заявил, что глава государства не планирует участвовать в предвыборных дебатах. Его официально зарегистрировали кандидатом на мартовских выборах 2024 года.