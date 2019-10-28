  • Песков нашел противоречия в данных о состоянии малого бизнеса

    Песков не поверил в спад малого бизнеса

    28 октября 2019, 17:31

    Анатолий Минкин

    Представленные Министерством экономического развития данные о закрытии за год 668 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса вступили в противоречие с информацией от Федеральной налоговой службы и Корпорации малого и среднего бизнеса. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
    Песков нашел противоречия в данных о состоянии малого бизнеса

    По его словам, если в правительстве заявляют о падении, то в надзорном ведомстве и Корпорации говорят о том, что ситуация не столь критическая.

    «Не без проблем, но тем не менее там все-таки констатируется рост», — отметил представитель Кремля.

    Дмитрий Песков не исключил, что при подсчете малых и средних предприятий не учли некоторые нюансы. В частности, те представители малого бизнеса, которые платили налоги по упрощенной схеме, начали больше зарабатывать и перешли в категорию среднего бизнеса, выйдя из упрощенной схемы.

    «То есть здесь разнонаправленные процессы», — пояснил Дмитрий Песков.

    О том, что за год в России закрылось 688 тысяч юридических лиц, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития. В материале говорилось, что многие предприятия малого и среднего бизнеса закрылись, потому что не смогли потянуть повышение НДС, внедрение новой техники для касс, а также прекращения действия пониженных тарифов страховых взносов ряда налогов. При этом риска невыполнения национального проекта по развитию малого и среднего бизнеса в министерстве не видят.