Песков нашел противоречия в данных о состоянии малого бизнеса

По его словам, если в правительстве заявляют о падении, то в надзорном ведомстве и Корпорации говорят о том, что ситуация не столь критическая.

«Не без проблем, но тем не менее там все-таки констатируется рост», — отметил представитель Кремля.

Дмитрий Песков не исключил, что при подсчете малых и средних предприятий не учли некоторые нюансы. В частности, те представители малого бизнеса, которые платили налоги по упрощенной схеме, начали больше зарабатывать и перешли в категорию среднего бизнеса, выйдя из упрощенной схемы.

«То есть здесь разнонаправленные процессы», — пояснил Дмитрий Песков.

О том, что за год в России закрылось 688 тысяч юридических лиц, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития. В материале говорилось, что многие предприятия малого и среднего бизнеса закрылись, потому что не смогли потянуть повышение НДС, внедрение новой техники для касс, а также прекращения действия пониженных тарифов страховых взносов ряда налогов. При этом риска невыполнения национального проекта по развитию малого и среднего бизнеса в министерстве не видят.