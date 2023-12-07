Важное 07 декабря 2023, 14:13 Песков напомнил об отсутствии заявления Путина о выдвижении на выборах президента Песков призвал набраться терпения на вопрос о выдвижении Путина в президенты РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин пока не делал никаких заявлений о своем выдвижении на предстоящие выборы главы государства. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он призвал всех дождаться официального заявления главы государства.

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«До сих пор никаких заявлений Путина не было. Поэтому давайте наберемся терпения», — заявил Песков.

Вопрос о том, какую кампанию Кремль хотел бы видеть и на какой результат рассчитывает, пресс-секретарь президента России назвал неуместным.

«У нас есть все права и обязанности, предоставленные Конституцией всем гражданам в контексте избирательной кампании», — подчеркнул Песков.

Совет Федерации в четверг, 7 декабря, назначил проведение выборов президента России на 17 марта 2024 года. С дня объявления все кандидаты на пост главы государства смогут официально заявить о своем выдвижении.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова объявила, что проведет заседание в ближайшую пятницу, 8 декабря, чтобы рассмотреть вопрос о проведении трехдневного голосования, а также использования в регионах системы ДЭГ.

Она подчеркнула, что окончательное решение примут на основе социологических исследований и консультаций с региональными избиркомами.