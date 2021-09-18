Первый розыгрыш призов за участие в онлайн-голосовании прошел в Москве

Первый розыгрыш призов среди участников онлайн-голосования прошел в Москве. Было разыграно 10 квартир.

Также на сайте программы «Миллион призов» разыграют 50 автомобилей и призовые баллы. Все победители после 12:00 будут получать СМС от DIT_MOS о выигрыше.

Проверить наличие приза можно и самостоятельно с 10:00 до 12:00 все дни голосования на сайте «Миллион призов». Там нужно авторизоваться через свой аккаунт mos.ru и ввести код участника.

Всего в первый день участниками розыгрыша стали более 1,1 миллиона человек. В следующий раз призы будут разыграны 19 и 20 сентября среди тех, кто голосовал 18 и 19 сентября.

Выборы в Госдуму проходят 17–19 сентября. В эти же даты пройдут региональные и муниципальные выборы. Электронное голосование в этом году доступно в Москве, а также еще в шести регионах России: Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова проголосовала на выборах в Госдуму. Свой выбор она сделала на избирательном участке в Московской области.