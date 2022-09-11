Подсчет голосов избирательной кампании стартовал на Камчатке | 360°

Выборы 11 сентября 2022, 12:45 Поделиться Telegram

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Viber Подсчет голосов избирательной кампании стартовал на Камчатке Глава ЦИК Памфилова объявила о начале подсчета первых голосов на Камчатке РИА «Новости»

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На Камчатке стартовал подсчет первых голосов текущей избирательной кампании, сообщило РИА «Новости». Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова назвала этот момент «очень важным».

Единый день голосования в стране подходит к концу. Избирательные комиссии на Камчатке первыми приступили к подсчету бюллетеней.

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«Выведите нам, пожалуйста, Камчатку. <…> Хотим вам это продемонстрировать, первые итоги голосования. <…> Стартанули», — заявила Элла Памфилова.

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По словам председателя ЦИК, работу по подсчету голосов будут транслировать в режиме реального времени.

В Санкт-Петербурге проводят дополнительные выборы депутатов в 17 муниципальных округах. В воскресенье свои голоса отдали пока только 1630 жителей города, сообщила газета «Петербургский дневник».

Единый день голосования в России стартовал 9 сентября. Выборы начались в 82 регионах страны. В течение пятницы, субботы и воскресенья россияне выбирали губернаторов и депутатов различных уровней.

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