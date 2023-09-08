Эксклюзив 08 сентября 2023, 23:43 Первый день очного голосования завершился в ДНР. Как это было Корреспондент «360» Кононова: первый день голосования в ДНР стал праздником

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В Донецкой Народной Республике подошел к концу первый день голосования. Корреспондент «360» Елена Кононова рассказала, как это было.

Сегодняшнее событие стало праздником для дончан. На избирательных участках играла музыка, а люди приходили отдать свои голоса с самого утра — до начала рабочего дня.

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«Знаете настолько приятно, настолько трепетно, настолько долгожданно все это происходит, что вот момент прошел, а девять лет ждали», — поделился член Союза ветеранов Донбасса «Беркут» Александр Мальков.

Помимо стационарных участков голосование также проводилось на придомовых территориях. При этом были соблюдены все меры безопасности. До 10 сентября включительно избирателей будут ждать на участках с 08:00 до 20:00.

В Донецкой Народной Республике зафиксировали высокую явку на избирательных участках, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.