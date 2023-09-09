Выборы 09 сентября 2023, 11:38 Первые призовые баллы разыграли в Москве среди участников онлайн-голосования Первый розыгрыш программы «Миллион призов» провели в Москве 9 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице состоялся первый розыгрыш акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов». В нем участвовали избиратели, которые выбрали для голосования на выборах мэра и депутатов 8 сентября электронный способ, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Победителями первого из трех розыгрыша стали 1 094 159 человек. Они узнают об этом после 12:00, когда им поступит СМС-сообщение о выигрыше. Получателям нужно активировать персональный код участника до 25 сентября на сайте программы. Там же опубликована вся информация о партнерах акции и ее правилах.

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Принять участие в акции можно на портале mos.ru всем желающим, проголосовавшим онлайн или на избирательных участках через терминал. Тем, кто проголосует впервые, но не попадет в число победителей, автоматически начислят тысячу призовых баллов. Один балл приравнен к одному рублю. На них можно приобрести товары у партнеров акции, а также баллы можно потратить в ресторанах, музеях и театрах или пожертвовать в благотворительные фонды.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО пройдут с 8 по 10 сентября. Призовые баллы будут разыгрывать в течение трех дней: 9, 10 и 11 сентября. Всего организаторы подготовили 2,3 миллиона призов.

Ранее Мосгоризбирком сообщил, что первый день выборов мэра Москвы прошел позитивно. Каких-либо нарушений не зафиксировали.