Первые автобусы с желающими проголосовать на выборах в России выехали из ЛНР

Из Луганской народной республики выехали первые автобусы с жителями с российским гражданством, желающими проголосовать на выборах в Госдуму. Свой выбор они сделают на избирательных участках в Ростовской области.

Специальные бесплатные автобусы между ЛНР и Россией будут курсировать три дня, пока идет голосование. Об этом сообщило РИА «Новости».

Начальник отдела по гуманитарным вопросам Администрации Луганска Владимир Титаренко рассказал, что во время поездки людей обеспечат сухим пайком, водой и масками.

«В первом автобусе выезжает 29 человек по списку. С утра автобусы будут выезжать каждые 10 минут, позже интервал будет увеличен», — рассказал Титаренко.

Желающие голосовать на выборах в Госдуму России заранее подали заявки в информационные центры, сообщили в пресс-службе общественного движения (ОД) «Мир Луганщине». Движение организовано двумя способами. Жители могут отправиться на автобусе непосредственно до избирательного участка на территории Ростовской области, либо на автобусах с пересадкой у международного автомобильного пункта пропуска.