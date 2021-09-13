Выборы в Государственную думу России пройдут уже на этой неделе. Россияне смогут прийти на избирательные участки в течение трех дней начиная с пятницы, 17 сентября, до воскресенья, 19 сентября. К избирателям Московской области обратился депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов. Текст его обращения публикует «360».

Обращение Вячеслава Фетисова

За последнее время в Московской области сделано много для развития инфраструктуры и социальной сферы, включая строительство школ и детских садов. Могу с уверенностью сказать, что нигде в мире нет такого объема строительства детских дошкольных и образовательных учреждений. Причем в Подмосковье создание условий для современной жизни осуществляется в балансе с защитой экологии.

После первого этапа съезда партия «Единая Россия» предложила гражданам принять участие в формировании народной программы. Была проведена большая работа по сбору и анализу предложений, которые активно вносили люди, трудовые коллективы, профессиональные объединения. Программа принята партией, и в нашем динамично меняющемся мире она станет основой движения вперед. Убежден — любая программа должна своим бенефициаром видеть человека и постоянно дополняться, ежедневно реагируя на все происходящие изменения.

Я очень рад и горд, что иду вторым номером регионального списка после губернатора, которого давно знаю и глубоко уважаю. Перед «Единой Россией» стоят колоссальные задачи, на нас лежит большая ответственность за все происходящее в регионе и стране.

Все эти пять лет вместе с вами я работал, с поддержкой губернатора и муниципальных руководителей старался помогать людям, решать их проблемы, слышать все, что их волнует. Мы готовы к новым вызовам и к новым победам, у нас большие планы. Только вместе, в команде высокопрофессиональных людей, мы сможем решить те задачи, которые ставят перед нами жители Подмосковья.

17, 18 и 19 сентября состоятся выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации. Приглашаю жителей прийти на избирательные участки и сделать свой выбор в пользу команды губернатора Подмосковья. Московская область должна быть сильным, успешным и экологически чистым регионом, в котором комфортно жить людям!

Программа партии «Единая Россия»

Партия «Единая Россия» для создания своей предвыборной программы использовала более 600 тысяч наказов избирателей. Полученный документ назвали Программой перемен и утвердили на съезде.

За последние четыре года партия «Единая Россия» получила поддержку на выборах разного уровня от десятков миллионов россиян. В центре внимания всегда находятся человек и его интересы. Члены партии в своей деятельности ориентируются не на цифры, а на реальные изменения в жизни людей. Самое главное — сохранить и увеличить рост доходов граждан, поддержать семьи, материнство и детство, позаботиться о старшем поколении, провести работу с молодежью, повысить качество образования, решить жилищные вопросы и сохранить экологию чистой.

Среди кандидатов, которых партия выставила на предстоящие выборы в Госдуму, только высококвалифицированные специалисты: медики, педагоги, военные, дипломаты, предприниматели, экономисты, фермеры, юристы. Они знают проблемы людей и страны и способны их решить. Они не дают пустых обещаний и отвечают за каждое свое решение. «Единая Россия» уже доказала это на деле ежегодными отчетами перед гражданами о своей работе.

Публикация предвыборных агитационных материалов оплачена из средств избирательного фонда Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».