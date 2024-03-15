Выборы 15 марта 2024, 17:08 Глава РПЦ проголосовал на выборах президента Патриарх Кирилл проголосовал на выборах президента РИА «Новости»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отдал голос за своего кандидата на президентских выборах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы Русской православной церкви.

Глава РПЦ проголосовал лично в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре в Москве. Сотрудники избирательной комиссии, приехавшие в резиденцию патриарха, наблюдали, как он удалился в отдельную комнату для голосования, а затем опустил бюллетень в урну.

В голосовании на выборах президента принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Для этого он выбрал электронный формат. Аналогичным способом проголосовал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, это быстро и удобно.