Накануне состоялась пресс-конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в Московской области. Она была посвящена инициативе по введению в стране регулярных выплат россиянам.

В пресс-конференции принял участие летчик-испытатель, Герой России Александр Гарнев, общественный деятель, председатель Всероссийского общественного движения «Союз матерей России» Ольга Панина и заместитель генерального директора по развитию НПО «СОМЭКС» Мария Семенова.

По словам Ольги Паниной, справедливый базовый доход — это механизм поддержки людей, который реализуется в ряде стран для ликвидации бедности.

«Это важное предложение партии, необходимая мера, в первую очередь, для поддержки незащищенных категорий граждан: пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семей», — сказала она.

Панина уточнила, что при рождении ребенка семья уже не зарабатывает как прежде, поскольку один из родителей находится в декрете. Поэтому помощь семье в виде 10 тысяч рублей базового дохода — это необходимость. Мария Семенова заявила, что Россия — страна контрастов.

«Более 100 человек в нашей стране — это долларовые миллиардеры, а 18 миллионов человек живут за чертой бедности. 45% наших сограждан живут на зарплату менее 14 тысяч рублей в месяц», — сказала заместитель гендиректора.

По ее словам, она, как человек, рожденный в маленьком сибирском селе, понимает, что справедливый базовый доход позволит многим людям реализоваться в жизни.

«Когда ты рождаешься в обычной семье, где у родителей нищенские зарплаты, перспектив нет, сложно выстроить карьеру, сложно получить образование. Пришло время, когда наш народ пора поддержать и именно финансово», — заявила Семенова.

Заслуженный летчик-испытатель, Герой РФ Александр Гарнаев уверен, что уровень бедности, который есть в России, недопустим.

«Эта богатейшая страна экономит на своих гражданах. Ведь как не стыдно ущемлять и латать дыры в бюджете за счет самой незащищенной категории граждан — пенсионеров. И когда нам говорят, что средств на введение справедливого базового дохода нет, это лукавство», — сказал он.

По словам летчика, в прошлом году неизрасходованных средств из бюджета было 1,5 триллиона рублей. Кроме того, Россия является крупнейшим получателем дотаций от Международно-валютного фонда. Несколько дней назад страна получила 18 миллиардов долларов на то, чтобы покрыть последствия пандемии — закрыть проблему безработицы и бедности. Поэтому средства на то, чтобы поддержать россиян, установить справедливый базовый доход в стране есть, уточнил Гарнаев.