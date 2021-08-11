Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила провести кредитную амнистию для должников по микрокредитам. Партийцы считают, что население обращается в микрофинансовую организацию из-за падения доходов.

Тему микрозаймов на фоне падающих доходов населения обсудили представители партии на Public talk «Микрокредит убивает». Они обсудили легитимности существования микрофинансовых организаций и способы защиты населения от них.

Руководитель центрального аппарата партии Дмитрий Гусев заявил, что необходимо запретить передавать долги перед одной кредитной структуры в другую структуру без согласия человека, взявшего кредит и запретить коллекторские организации. Гусев также выступил за кредитную амнистию для всех, кто взял средства в микрофинансовых организациях.

Его поддержал член президиума центрального совета партии, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. Он отметил, что избавиться от микрофинансовых организаций поможет увеличение дохода населения. Для чего партия предлагает ввести справедливый базовый доход семьям с детьми

«Безусловно, для этого надо менять социально-экономическую формацию, проводить реформы и заставлять работать наши институты, в том числе, Центральный банк России», — сказал он.