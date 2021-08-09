Партия пенсионеров примет участие в видеонаблюдении за выборами

Партия пенсионеров примет участие в видеонаблюдении на выборах в Госдуму. Они смогут наблюдать за 1260 участками для голосований.

Председатель президиума Центрального совета партии пенсионеров Владимир Ворожцов принял участие в совещании ЦИК о организации видеонаблюдения на выборах в Госдуму.

«Партия пенсионеров готова подобрать необходимых наблюдателей и принять участие в процессе наблюдения из наших офисов при получении соответствующего доступа, сделать все, как говорят некоторые наши сторонники, «чтобы британские и эстонские шпионы не были к этому причастны», — сказал он.

На выборах, по словам председателя ЦИК России Николая Булаева, доступ к видеотрансляции будут иметь Центральная избирательная комиссия, региональные и территориальные избиркомы, участковые комиссии, центры наблюдения, политические партии и кандидаты одномандатники, зарегистрированные избирательными комиссиями для участия в выборах. Всего будет работать 86 центров наблюдения, 85 из которых — региональные, а один центр на базе Общественной палаты. У каждой партии будет не менее пяти аккаунтов, с помощью которых они будут иметь доступ к просмотру ситуации на избирательных участках. Каждой партии будут доступны для просмотра 1260 участков для голосования