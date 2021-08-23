Партия «Новые люди» представила предвыборную программу из восьми пунктов

Съезд партии «Новые люди» провели в виде перформанса. Участники политического объединения представители свой манифест и предвыборную программу. Больше года эксперты разрабатывали документ с предложением о развитии страны.

В программе восемь разделов, которые касаются экономики, здравоохранения, образования, экологии, внешней политики, безопасности и правопорядка, политического устройства и внешней политики.

«Мы предлагаем самое основное — пять эффективных решений. Выбирать судей, а не назначать, выбирать прокуроров и начальников УМВД, а не назначать. Гуманизация правосудия, общественный контроль правоохранительной системы и отмена палочной системы», — перечислил член партии Руслан Калимуллин.

Глава партийного объединения Алексей Нечаев отметил, что «Новые люди» выступают за снижение налогов и возвращения их в регионы, за развитие самоуправления, возвращения конкуренции путем бизнеса, связанного с государством, освобождения предпринимательского сектора от ограничений и силового давления.

«В стране большой силовой пресс и все очень задавлено, сама политическая реформа — один тип приоритета. И второй — экономическая. Если бы люди жили богаче, это была бы другая атмосфера. Нужен такой налоговый маневр, чтобы люди стали богаче», — заявил Нечаев.

Он подчеркнул, что в основе повестки лежит самоуправление. Автономия на уровне школ и университетов, где власть имеют управляющие советы и родительские комитеты.

«Часть людей, которые больше в этом понимают, говорили — это на нас все ляжет. Если автономный университет, уже не пойдешь за деньгами. Люди взвешивали, где лозунг становится уже сложным до реализации», — пояснил председатель «Новых людей».

Нечаев заявил, что необходимо создать политическое разнообразие на всех уровнях. Перейти к политике международной открытости во внешних отношениях. В медицине поставить на первое место здоровье пациента, а не интересы фармацевтических компаний.

На съезд приехали больше 2,5 тысячи человек: сторонники и активисты партии, кандидаты в Госдуму. Одна из них — бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Сейчас она возглавляет федеральный список кандидатов партии и работает советником председателя по региональным вопросам.

«Для меня, как для человека, который работал в одном из российских муниципалитетов, которых поставили в ситуацию крайней нищеты, я знаю, насколько важно, чтобы в регионе были деньги. Тогда власти регионов в соответствии с правилами демократии, со своими людьми будут решать, какие задачи в первую очередь необходимо решать», — заявила она.

Голосование на думских выборах в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Выборы пройдут по смешанной системе: половина депутатов пройдет по партийным спискам, еще столько же по одномандатным округам.