Партия «Новые люди» представила предвыборную программу

Члены партии «Новые люди» собрались на предвыборном съезде, во время которого представили манифест и программу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу политического объединения.

«Партия будет концентрироваться на восьми основных пунктах, которые помогут совершить успешный переход к новому, более высокому уровню развития страны: политическое устройство, экономика, безопасность и правопорядок, здравоохранение, оборона страны, образование, экология, внешняя политика», — цитирует пресс-служба председателя партии Алексея Нечаева.

Он отметил, что перед «Новыми людьми» стоят задачи по созданию политического разнообразия и выборности на всех уровнях. Нечаев подчеркнул простоту и доступность их программы, основная суть которой заключается в прекращении выкачивания денег из экономики, снижении налогов, развитии самоуправления и освобождении бизнеса от силового пресса.

Манифест партии, обратил внимание Нечаев, заключается в эволюционных, а не революционных изменениях.

В начале августа Центризбирком закончил прием документов на регистрацию федеральных списков кандидатов на парламентские выборы. Бумаги предоставили 15 партий.