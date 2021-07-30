Партия «Гражданская Платформа» подписала соглашение о безопасных выборах

Партия «Гражданская Платформа» подписала соглашение «За безопасные выборы». Информация об этом появилась на официальном сайте партии.

Во вторник, 27 июля, представители партий «Гражданская Платформа», «ЛДПР», «Родина», «Единая Россия», «Зеленая Альтернатива» подписали соглашение о безопасных выборах. От партии «Гражданская платформа» подпись на документе поставил председатель исполнительного комитета Юрий Юрченко.

Из документа следует, что партии по возможности обязуются сократить агитационные мероприятия, они также будут рекомендовать вакцинироваться своим кандидатам, агитаторам и наблюдателям. И будут избегать непрофессиональных комментариев по вопросам эпидемии коронавируса. Помимо этого, им необходимо уменьшить количество массовых мероприятий, максимально перенеся их в онлайн-формат.

Выборы разного уровня пройдут в России с 17 по 19 сентября. В частности, россияне выберут депутатов Госдумы. Центризбирком ранее объяснил, как голосовать, соблюдая санитарные нормы.