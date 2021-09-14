Партии призвали сплотиться ради честных выборов

Всероссийская пресс-конференция «Справедливый наблюдатель — защитим каждый голос» состоялась 14 сентября в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс». На ней призвали все политические силы сплотиться для честных, состязательных и прозрачных выборов.

В мероприятии приняли участие руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в Подмосковье зампред Московской областной думы Игорь Чистюхин, политик, преподаватель и кандидат в Государственную думу и Мособлдуму Борис Надеждин, а также кандидат в областной парламент по городскому округу Королев Ольга Привалова.

Чистюхин обратился ко всем политическим силам с призывом сплотиться для того, чтобы выборы в стране были честными, состязательными и прозрачными.

Ольга Привалова пообещала, что команда справедливых наблюдателей будет бороться до последнего.

«Наблюдатели „Справедливой России — За правду“ будут следить за ходом голосования, не просто отбывая свой номер на скамейке, но и будут бороться за своего кандидата», — подчеркнула она.

Сама Привалова намерена полностью «закрыть все свои участки минимум двумя, а на некоторых — тремя наблюдателями».

«Все наши наблюдатели уже на протяжении нескольких месяцев проходят не только онлайн-, но и офлайн-обучение, поэтому мы смело заявляем, что наша армия „Справедливых наблюдателей“ — это подготовленные специалисты, которые знают о выборах все. Мы сделаем все, что зависит от нас, чтобы защитить результаты выборов и голоса наших жителей», — сказала кандидат в областной парламент.

Игорь Чистюхин рассказал о проекте партии «Справедливая Россия — За правду» — «Справедливый наблюдатель», который можно скачать на смартфон.

«У программы простой и доступный интерфейс, но самое важное — информация от наших наблюдателей о любом совершенном нарушении избирательного законодательства со всех участков Подмосковья поступает в оперативный штаб, и каждое обращение отрабатывается. Поэтому мы убеждены, что как бы сложно ни было, наша партия сможет отстоять голоса своих избирателей», — заключил он.

Выборы разных уровней пройдут в России с 17 по 19 сентября. В частности, россияне будут выбирать депутатов Госдумы.