Политолог оценил результаты партии «Новые люди» на выборах в регионах

Основанная владельцем косметической компании Faberlic Алексеем Нечаевым партия «Новые люди» предварительно прошла в законодательные собрания в Рязанской, Костромской, Калужской и Новосибирской областей. Как объяснил «360» политолог и вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин, партия активно рекламировалась накануне выборов, но сама ее программа аморфна.

Эксперт отметил, что сама партия предлагает довольно аморфную программу, но некоторые граждане заинтересовались идеями перемен, так как устали от консервативности членов парламентских партий.

«У нас все партии за высокую мораль и нравственность, за традиционные ценности. Очень часто они выступают вместе. <…> Избиратели хотят какого-то обновления. И появляется партия, которая, с одной стороны, ведет активную рекламу, а с другой стороны, она выдвигает идеи, которые при всей аморфности своей для этого избирателя приемлемы», — рассказал Алексей Макаркин.

По его словам, заинтересованные в победе «Новых людей» дали партии шанс себя проявить. Но что будет с этой платформой дальше, покажет время. Нужно посмотреть, как будут вести себя депутаты в региональных парламентах, насколько будут активны и оправдают ли надежды проголосовавших за них жителей.

«Сейчас у партии неплохой результат, неплохие стартовые возможности. Вопрос, конвертирует ли она их в результат на выборах в Госдуму в 2021 году», — заявил эксперт. Политолог пояснил, что на бренде запроса на «Новых людей» партии удалось пройти в регионах, но на выборах в федеральный парламент спрос со стороны избирателей будет намного больше.

«Им нужен будет список, куда бы вошли известные фигуры, которые привлекли бы внимание аудитории. Наверно, какое-то более отчетливое позиционирование партии по ключевым вопросам. Поэтому, если партия сможет соответствовать этому запросу на общенациональном уровне, тогда у нее появляются шансы», — подытожил эксперт.

Партию «Новые люди» зарегистрировали в России в апреле 2020 года. Ее лидером стал владелец компании Faberlic Андрей Нечаев. На региональных выборах партия выдвинула 600 кандидатов в 12 регионах. О том, как прошли выборы губернаторов и депутатов в парламенты регионов, можно узнать из онлайн-трансляции «360».