Парламентский урок прошел в Раменском дорожно-строительном техникуме

6 сентября в Раменском дорожно-строительном техникуме прошел Парламентский урок. На нем выступил заместитель председателя Московской областной Думы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Игорь Чистюхин.

«До пандемии мы активно встречались со школьниками, студентами. Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной жизни и снова проводим такие встречи с молодежью. Надеюсь, что уже с октября мы сможем организовывать Парламентские уроки в новом здании Московской областной Думы в Красногорске. Потому что такие встречи, безусловно, гораздо интереснее для студентов, нагляднее», — подчеркнул Чистюхин.

Он рассказал студентам о том, как проходит работа областного парламента и фракции, а также о трех вертикалях власти в России. Кроме того, Чистюхин объяснил, как принижаются законы и ответил на вопросы студентов.