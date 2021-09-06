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    06 сентября 2021, 17:46

    Парламентский урок прошел в Раменском дорожно-строительном техникуме

    Нина Петлинова

    6 сентября в Раменском дорожно-строительном техникуме прошел Парламентский урок. На нем выступил заместитель председателя Московской областной Думы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Игорь Чистюхин.

    Парламентский урок прошел в Раменском дорожно-строительном техникуме

    «До пандемии мы активно встречались со школьниками, студентами. Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной жизни и снова проводим такие встречи с молодежью. Надеюсь, что уже с октября мы сможем организовывать Парламентские уроки в новом здании Московской областной Думы в Красногорске. Потому что такие встречи, безусловно, гораздо интереснее для студентов, нагляднее», — подчеркнул Чистюхин.

    Он рассказал студентам о том, как проходит работа областного парламента и фракции, а также о трех вертикалях власти в России. Кроме того, Чистюхин объяснил, как принижаются законы и ответил на вопросы студентов.