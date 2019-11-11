В Испании определился лидер на парламентских выборах

Народной партии досталось 88 мест в парламенте, крайней правой партии Vox — 52. Еще весной у Vox было всего 24 мандата. Эта партия требует установить в Каталонии прямое правление Мадрида.

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Для формирования самостоятельного правительства одной из партий нужно было получить 176 мандатов. Если ни одна из фракций не наберет этого количества, то состоятся новые выборы. Ситуация, аналогичная апрельской, произойдет снова.

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес заявил, что не допустит третьих выборов подряд, а будет искать выход из тупика.