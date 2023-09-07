Выборы 07 сентября 2023, 12:21 Памфилова заявила о надежности системы ГАС «Выборы» Глава ЦИК: система ГАС «Выборы» надежна из-за автономности от интернета РИА «Новости»

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Система ГАС "Выборы", работающая уже много лет, по-прежнему надежна и «не зависит от Запада» из-за автономности от интернета, подчеркнула глава Центризбиркома России Элла Памфилова, выступая на открытии информационного центра ЦИК. Она добавила, что сейчас в соответствии с требованиями времени создается ее цифровой аналог.

«Системе ГАС "Выборы" много лет, но она верная, надежная, не зависит от Запада, поскольку автономна от интернета и прочих вражеских усилий. Мы создаем ее современный цифровой аналог, поскольку всему приходит срок», — отметила Памфилова.

Она назвала цифровизацию избирательного процесса одним из важных направлений деятельности ЦИК, но все же не самым важным.

«Главное — это люди, атмосфера доверия. <…> Это даже не кадровая работа, это больше. <…> Цифровизация создается именно для того, чтобы расширить возможности избирателей, а с другой стороны — облегчить членам УИК работу, возможность справляться с ее огромным массивом», — пояснила глава ЦИК.

Цифровизация — не приоритет, а способ решения проблемы, подытожила она.