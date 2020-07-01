Памфилова заявила о готовящихся провокациях на голосовании

Основной день голосования по поправкам к Конституции проходит активно. В ЦИК заявили, что готовы к провокациям. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

«Сердце ничем не успокоится, поскольку провокации готовятся, мы знаем о них», — заявила глава ЦИК во время пресс-конференции.

Ранее она заявляла, что фейки, которые активно распространялись в интернете о голосовании — это «хорошо подготовленная акция».

Ранее возможные подтасовки во время электронного голосования исключили в комиссии. Там заявили, что всех, кто собирался сделать свой выбор онлайн, проверяли в различных базах, а sim-карты пользователей должны быть активны как минимум пять дней до даты подачи заявки.

Между тем, средняя явка по России по данным на 14:00 составила уже 59,60%.