    01 июля 2020, 15:01

    Памфилова заявила о готовящихся провокациях на голосовании

    Эля Данилюк

    Основной день голосования по поправкам к Конституции проходит активно. В ЦИК заявили, что готовы к провокациям. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

    «Сердце ничем не успокоится, поскольку провокации готовятся, мы знаем о них», — заявила глава ЦИК во время пресс-конференции.

    Ранее она заявляла, что фейки, которые активно распространялись в интернете о голосовании — это «хорошо подготовленная акция».

    Ранее возможные подтасовки во время электронного голосования исключили в комиссии. Там заявили, что всех, кто собирался сделать свой выбор онлайн, проверяли в различных базах, а sim-карты пользователей должны быть активны как минимум пять дней до даты подачи заявки.

    Между тем, средняя явка по России по данным на 14:00 составила уже 59,60%.