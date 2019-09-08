Памфилова отметила конкурентность выборов

Конкурентное поле на выборах в единый день голосования достаточно обширно. В 2019 году избирательные комиссии отказали в регистрации только 6% кандидатов.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что 8 сентября избирателям предоставлен богатый выбор.

«Большое число зарегистрированных кандидатов создают достаточно конкурентное поле, у избирателей довольно богатый выбор есть. <…> Отказ от регистрации получили всего 6% кандидатов, если взять выборы на всех уровнях. Это очень низкий процент», — подчеркнула Памфилова. Еще 5% либо не предоставили, либо отказались от участия в избирательной кампании сами.

По словам Памфиловой, довольно высока конкуренция на дополнительных выборах в Госдуму: на один мандат претендуют девять кандидатов. На выборах высших должностных лиц приходится пять человек на один мандат.

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«Что касается выборов депутатов региональных парламентов — восемь кандидатов», — заметила глава ЦИК.

Выборы разного уровня проходят в единый день голосования 8 сентября в 85 регионах России. В их числе — выборы в 13 Законодательных собраний, прямые выборы губернатора (в 16 регионах), депутатов городской думы (в 22 административных центрах), глав муниципальных образований (в трех столицах регионов). Кроме того, по четырем одномандатным округам проводятся довыборы в Государственную думу.