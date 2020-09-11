Памфилова рассказала о провокациях перед Единым днем голосования

Председатель ЦИК Элла Памфилова ответила противникам введения многодневных голосований. Также она объяснила, почему в некоторых поселках и деревнях избирательные участки пришлось обустраивать не в помещениях, а на улице. И ответила тем, кто хочет устроить провокации.

«Депутаты Госдумы и Мосгордумы, которые вышли на акцию против трехдневного голосования, просто попиарились. Раз они называют себя народными избранниками, пускай посмотрят, как народ реагирует на трехдневное голосование. Если они хотели ударить по репутации ЦИК, то, по-моему, эта клоунада больше бьет по их репутации», — заявила Памфилова в инфоцентре ЦИК.

Также Памфилова объяснила появление фото и видео, на которых показаны якобы избирательные участки в багажниках машин и на улице под тентами. По ее словам, распространением таких материалов занимаются провокаторы. Представители региональных отделений ЦИК отчитались Памфиловой по фактам появления таких участков.

«Нет в регионах России голосования в багажниках. Ни в Иркутске, ни в Ленинградской области», — пояснила Памфилова.

Источник фото: телеканал «360»

«В деревне под Иркутском, где сфотографировали якобы голосование в багажнике машины, нет ни одного помещения, кроме жилых домов. Единственное место, которое удалось найти — крыльцо закрытого магазина, я сам лично там все ногами обошел. Мы не принимали решение о голосовании на придомовых территориях», — рассказал глава иркутской избирательной комиссии Илья Дмитриев.

По его словам, женщины, которые попали на фото, очень расстроились от такого внимания. Они даже не видели, кто их и в какой момент сфотографировал. Теперь же подготовку к проведению голосования выдают за само голосование.

«В итоге проголосовать пришли девять человек. Они очень благодарили за организацию участка. Раньше приходилось самим ездить, а теперь вот сделали место специальное и в деревне», — добавил Дмитриев.

Памфилова поблагодарила членов избирательной комиссии, которые смогли организовать процесс голосования на таком отдаленном участке. Она добавила, что похожий случай произошел в Ивановской области. Там провокаторы сделали фото избирательного участка на крыльце дома. Глава регионального ЦИК Анжелика Соловьева объяснила, что участок действительно на время перенесли на крыльцо.

«Сильный ветер сдувал шатер, который установили для организации избирательного участка. Пришлось на короткое время перенести его на крыльцо. В этот момент была сделана фотография», — заявила Соловьева.

Источник фото: телеканал «360»

Участок расположен на отдаленной территории в поселке Дальний.

Также Элла Памфилова зачитала письмо с благодарностью от жителя Байкальска. Он рассказал, что является инвалидом третьей группы и не может посещать избирательные участки. Тогда мужчина позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении на двери подъезда в доме, и ему предложили проголосовать дома.

«У нас довольно много таких положительных обращений, мы просто их не пиарим. Люди нас благодарят. Например, им был сложно выехать, а сейчас участок приближен к дому», — резюмировала Элла Памфилова.