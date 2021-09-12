Памфилова рассказала о готовности избирательной системы к выборам

Избирательная система России готова к проведению выборов на более чем 99%. Комиссиям еще предстоит проверить некоторые вопросы. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Пока еще на 99% с хвостиком, поскольку нам еще предстоит привести в порядок списки и так далее. Посмотреть, насколько участки подготовлены с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности, все ли оснащено средствами индивидуальной защиты», — сказала Памфилова в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что в этот раз очень высокий уровень конкуренции практически на всех уровнях выборов. Также был самый низкий уровень отказов в регистрации. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Это позволит людям выбрать удобное время, чтобы принять участие в выборах.

Ранее Памфилова сообщила, что всех провокаторов, которые решат два раза проголосовать на парламентских выборах, ждет сюрприз: особый механизм, который не позволит им провернуть задуманное.