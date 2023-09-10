Выборы 10 сентября 2023, 22:23 Памфилова призвала закончить подсчет голосов не раньше второй половины 12 сентября Глава ЦИК Памфилова призвала избиркомы подсчитать голоса не раньше 12 сентября РИА «Новости»

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Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что избиркомам следует завершить подведение итогов выборов не раньше второй половины дня 12 сентября. Об этом сообщил ТАСС.

Как напомнила глава Центризбиркома, слишком быстрый подсчет голосов, игнорирующий возможные жалобы на процесс голосования, — нарушение закона, подразумевающее прямую ответственность.

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«Не спешите подводить итоги, пока не разберете, не проведете, как положено, рассмотрение тех жалоб, которые к вам поступят. Не торопитесь. Категорически не приемлем, чтобы в понедельник хоть кто-то подводил итоги. Если жалоб нет — не раньше второй половиной вторника», — порекомендовала Памфилова.

Ранее глава ЦИК пообещала к президентским выборам 2024 года «выжечь каленым железом» попытки давления различных предприятий на своих работников с целью повлиять на их выбор. По словам Памфиловой, россиян очень раздражает подобное недобросовестное использование административного ресурса.