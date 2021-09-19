Памфилова пригрозила увольнением главе петербургского ТИК за вынос сейфа

Главе территориальной избирательной комиссии Санкт-Петербурга грозят различные меры наказания после того, как он вынес с участка сейф с бюллетенями. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что в этом случае речь может идти об увольнении.

Видео с кадрами о том, как из помещения избирательной комиссии выносят сейф с документами, а через три часа возвращают обратно, предоставил член Центризбиркома Николай Левичев.

Он пояснил, что всю прошлую ночь посвятил выяснению, кому понадобилось допустить такое нарушение в ходе голосования.

«Уже в горизбиркоме я так спросил: „Случайно глава администрации Московского района Санкт-Петербурга куда-нибудь там не избирается?“ И понимаете, оказалось, что избирается», — привело слова Левичева РИА «Новости».

Памфилова не исключила, что в данном случае речь может идти о сговоре между главой администрации и председателем избирательной комиссии. Саму ситуацию она назвала из ряда вон выходящей. Председатель ЦИК потребовала направить обращения в правоохранительные органы и отметила, что городская избирательная комиссия должна принять меры вплоть до увольнения главы ТИК.