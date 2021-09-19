Памфилова предупредила избиркомы о непростой ночи после завершения выборов

Предстоящая ночь будет непростой для избирательных комиссий. Всем их членам придется работать под камерами, при этом уже сейчас комиссии пытаются вывести из строя. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Ее процитировало РИА «Новости».

«Еще раз напоминайте всем членам комиссий, что работают под камерами. Предстоящая ночь будет непростая. Чтобы были наблюдатели, все процедуры, если они требуют того, надо сопровождать разного рода объявлениями, чтобы было понятно и не было инсинуаций и спекуляций, что эта на самом деле законная процедура является нарушением», — отметила Памфилова в информцентре ЦИК.

Трехдневное голосование в России подходит к концу. В 20:00 закрылись избирательные участки в 84 из 85 российских регионов — голосование продолжается только в Калининграде и в нескольких российских представительствах за рубежом. Во время выборов россияне голосовали за депутатов Госдумы, которые будут занимать свои посты в ближайшие пять лет. Выборы проходят по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

По данным на 18:00 общая явка по России составила 45,15%. В Московской области, по информации на то же время, свой выбор сделали 41,7% электората.