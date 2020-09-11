Памфилова пожелала Навальному скорейшего выздоровления

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова пожелала Алексею Навальному скорейшего выздоровления. Она заявила об этом в информцентре ЦИК.

«Кстати, дай Бог ему здоровья и скорейшего выздоровления», — сказала Памфилова.

Алексею Навальному стало плохо в самолете. Его госпитализировали в омскую больницу, а затем перевезли в немецкую клинику «Шарите». Там утверждают, что анализы политика показали отравление ядовитым веществом из группы «Новичок».

Сегодня в России начался единый день голосования. Он продлится с 11 по 13 сентября. Выборы пройдут в 83 регионах, в 20 из них жители выберут новых глав субъектов. В стране открылось порядка 56 тысяч избирательных участков.

На всех участках для голосующих обеспечили необходимые меры защиты от коронавируса: там есть маски, перчатки, защитные экраны и антисептики. По словам Эллы Памфиловой, трехдевное голосование также позволяет предотвратить распространение коронавируса. Люди не будут толкаться в помещении в один день. Голосующие распределятся на все дни выборов.