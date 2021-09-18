Памфилова потребовала, от незарегистрированного движения разъяснить работу на выборах

Глава Центризбиркома Элла Памфилова обвинила организацию «Голос»*, в некорректных данных о выборах. По ее словам, процесс голосования абсолютно прозрачен.

«Прошу сотрудников аппарата подготовить приглашение за моей подписью сопредседателям движения „Голос“*», — заявила Памфилова.

По данным РИА «Новости», она хочет, чтобы организация предоставила все факты нарушений. Также Памфилова заявила, что их данные необъективны, так как голосование еще не закончилось.

«Это абсолютно целенаправленная, спланированная, хорошо финансируемая из-за рубежа кампания», — считает она.

Также Памфилова заявила, что эти выборы абсолютно прозрачны. А члены организации «цепляются за каждую ерунду».

* «Голос» — организация, признанная иноагентом.