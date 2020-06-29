Памфилова попросила губернаторов не накручивать явку

По словам Памфиловой, в ЦИК опасаются, что региональные власти будут искусственно увеличивать явку.

Мы этого боимся. Я все время со своей стороны пытаюсь это встряхнуть, чтобы этого не было, это дискредитирует процедуру голосования. Элла Памфилова председатель ЦИК

Глава Центризбиркома сослалась на Владимира Путина, потребовавшего исключить накрутку голосов.

«Никому это не надо, это только вредит, — отметила Пафмилова. — Это из серии, когда дурака не заставляют, а он все равно лоб расшибает».

Председатель ЦИК выразила надежду, что регионы не будут завышать явку на голосовании.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля включительно. За первые четыре дня, по данным ЦИК, в нем приняли участие 37,2% избирателей.