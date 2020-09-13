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    13 сентября 2020, 21:39

    Памфилова поблагодарила членов избирательных комиссий за работу

    Анастасия Кукова, Дария Сенникова

    После окончания губернаторских и парламентских выборов России глава Центризбирком Элла Памфилова поблагодарила членов избиркомов за работу. Вследствие пандемии коронавируса голосование проводилось три дня, с 11 по 13 сентября.
    Памфилова поблагодарила членов избирательных комиссий за работу

    Элла Памфилова отметила, что подсчет голосов только начинается и работа еще не закончена.

    «Ревностные критики себя еще проявят, я полагаю, что это даже хорошо. Они дают нам стимул к развитию, чтобы действительно не расслабляться. Научиться не только отражать информационные атаки, но и совершенствовать систему. Поэтому хотела вас всех поблагодарить», — заявила глава ЦИК.

    В России завершились региональные выборы, прошедшие в 83 субъектах федерации. Выше всего явка избирателей была в Татарстане (73,66%), ниже всего — в Архангельской области (25,23%).

    Наблюдатели от правозащитных организаций сообщили, что серьезных нарушений зафиксировано не было.

    Новости SMI.FM