Памфилова поблагодарила членов избирательных комиссий за работу

После окончания губернаторских и парламентских выборов России глава Центризбирком Элла Памфилова поблагодарила членов избиркомов за работу. Вследствие пандемии коронавируса голосование проводилось три дня, с 11 по 13 сентября.

Элла Памфилова отметила, что подсчет голосов только начинается и работа еще не закончена.

«Ревностные критики себя еще проявят, я полагаю, что это даже хорошо. Они дают нам стимул к развитию, чтобы действительно не расслабляться. Научиться не только отражать информационные атаки, но и совершенствовать систему. Поэтому хотела вас всех поблагодарить», — заявила глава ЦИК.

В России завершились региональные выборы, прошедшие в 83 субъектах федерации. Выше всего явка избирателей была в Татарстане (73,66%), ниже всего — в Архангельской области (25,23%).

Наблюдатели от правозащитных организаций сообщили, что серьезных нарушений зафиксировано не было.