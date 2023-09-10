Выборы 10 сентября 2023, 16:01 Памфилова поблагодарила членов избиркомов за работу в новых регионах Глава ЦИК Памфилова поблагодарила членов избиркомов за работу в сложных условиях РИА «Новости»

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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова поблагодарила членов российских избиркомов, которые проводят выборную кампанию 2023 года в условиях в несколько раз возросшей нагрузки. Об этом сообщил ТАСС.

По словам Памфиловой, в этом году избиркомы работали в сложнейших условиях — политических и даже природных.

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«Я просто преклоняюсь перед нашим сообществом избирательных комиссий, потому что в этом году как никогда им пришлось туго. <…> Нагрузка по сравнению с обычными, традиционными выборами возросла если не более, но в два раза точно», — заявила председатель ЦИК.

Особо Памфилова выделила тех, кто проводит выборы в новых регионах России, обеспечив подготовку кадров, помещения для голосования и работы избиркомов, техническое оснащение.

Ранее председатель Центризбиркома высоко оценила выборную кампанию в Приморье. По ее словам, члены избиркома Приморского края продолжали работать, несмотря на паводки, и передвигались по улицам «по колено в воде» с переносными ящиками в руках.