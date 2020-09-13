Памфилова опровергла слухи о минировании избирательных участков под Новосибирском

Во время основного дня голосования поступили сообщения о том, что три избирательных участка в Новосибирской области заминировали. Сведения не подтвердились, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она отметила, что после сообщения о минировании трех избирательных участков в Новосибирской области на место выехали кинологи. Кроме того, проверку провело главное управление МВД России по Новосибирской области.

В результате информация о минировании не подтвердилась. Все три участка возобновили работу, и голосование продолжилось в обычном режиме.

«Понимаете, там наблюдатели, у которых была иная цель, посмотрели на ряде сайтов, что пишут — скучно, все тихо, с нарушениями пока не очень. Вот как-то так, это не радостная картина», — отметила Памфилова.

Сообщение о том, что три избирательных участка в улице Кубовой в Заельцовском районе Новосибирска заминировали, поступило в службу 112 во время основного дня голосования 13 сентября. По словам председателя избирательной комиссии Новосибирской области Ольги Благо, случившееся практически не отразилось на ходе выборов — несмотря на то, что организаторы и правоохранители приняли все необходимые меры безопасности.

«Участки не работали максимум 10 минут, после чего в штатном режиме продолжил свою работу. К сожалению, без таких „шутников“ мы не обошлись в этот день», — процитировало ее слова издание Infopro54.ru.