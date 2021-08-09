Памфилова объяснила отказ ОБСЕ приезжать на выборы в Россию

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова объяснила отказ наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приезжать на выборы пандемией.

«Миссия ограниченно мониторила из-за пандемии в ряде стран, но РФ выпала из этого алгоритма», — сказала Памфилова.

Осенние выборы в России пройдут без ОБСЕ из-за сокращения количества иностранных наблюдателей. В связи с пандемией принимающая сторона попросила сократить число заявленных участников миссии с 500 до 50 человек, как это было в других странах.

Политолог и генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков заявил, что отказ ОБСЕ от наблюдателей на российских выборах — это вполне предсказуемое решение. Евросоюз изначально призывал не признавать результаты выборов в Госдуму и называл их нелегитимными. Эксперты отметили, что, кроме ОБСЕ, есть другие организации, имеющие право направлять своих наблюдателей на выборы в других странах. Поэтому в Россию приедут специалистыиз стран Западной Европы.