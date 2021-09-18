Памфилова назвала возможную причину очередей на избирательных участках

Система «Мобильный избиратель» могла стать причиной очередей на некоторых избирательных участках, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Она призвала председателей УИК в случае скопления людей сразу раздать маски и следить за социальной дистанцией.

Памфилова отметила, что на сильную загрузку участка на Арбате она же обращала внимание Мосгоризбиркома, сообщило РИА «Новости».

«Я полагаю, что есть недоработка Московской городской избирательной комиссии. Надо его (участок на Арбате — прим. ред.) как-то немножко разнести, чтобы не было там скопления народа. Особенно зимой это действительно тяжело, я уже это замечание делала», — сказала глава ЦИК.

По ее словам, очереди могли возникнуть из-за использования технологии «Мобильный избиратель», которая позволяет голосовать там, где избирателю удобно.

«У людей есть такое право — приписаться по „Мобильному избирателю“ к тому участку, который ближе», — пояснила она, предположив, что на участке на Арбате могли скопиться сотрудники какого-либо ведомства или люди, которые приехали в командировку и выбрали эту УИК из-за расположения в центре города.

Памфилова подчеркнула, что как только на участках возникают скопления голосующих, людей сразу же надо обеспечить средствами индивидуальной защиты.

«Как только видите, что собирается народ, надо четко брать клейкую ленту протягивать, организовать, чтобы очередь стояла на расстоянии друг от друга, и пока они не подойдут к участку, выйти с коробкой с масками и предложить всем маски», — заключила она.